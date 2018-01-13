Под Москвой пенсионер на иномарке сбил переходивших дорогу детей

В Одинцово трое пятиклассников попали под колеса автомобиля. ДТП произошло у пешеходного перехода на улице Неделина, передает "360".

Volkswagen Jetta, за рулем которого был пенсионер, не заметил идущих по зебре детей. После ДТП пожилой мужчина осмотрел повреждения своей машины и сделал несколько звонков знакомым. Первую помощь школьникам оказывали свидетели аварии.

Дети получили сотрясение головного мозга и ушибы. Они госпитализированы.

