Взрыв в Нью-Йорке окрасил небо в синий

На электростанции в Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора, в результате которого небо над Манхэттеном и Куинсом окрасилось в синий цвет, передает RT. Местная полиция сообщила, что район ЧП был взят под контроль. Очевидцы сделали множество фотографий и видео, запечатлев необычное явление.

Power plant explosion in Queens in the last hour has lit the New York City skyline in blue. First mass reaction on social media was a UFO landing. Sidebar: NYC airports have halted traffic. pic.twitter.com/RHoepc2fdi