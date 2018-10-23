Десятки пострадавших и оторванная нога: Фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор
Согласно последним данным, порядка 20 болельщиков ЦСКА пострадали при крушении эскалатора в метро Рима. Фанаты приехали в итальянскую столицу, чтобы посмотреть матч своего футбольного клуба с "Ромой", передает "Р-Спорт". Очевидцы сняли ЧП на видео.
Судя по кадрам с места событий, часть ступеней вышедшего из строя эскалатора обрушилась, и некоторые из пострадавших зацепились за провал в полу. Прибывающие со все возрастающей скоростью люди образовали давку, чем и объясняется большое число пострадавших.
По данным telegram-канала Mash, один из болельщиколв ЦСКА в результате ЧП лишился ноги. При этом местные СМИ в произошедшем обвиняют самих пострадавших. La Repubblica пишет, что фанаты прыгнули на эскалаторе, что и привело к его поломке.
Пять человек, минимум, пострадали в римском метро. Эскалатор внезапно сошёл с ума, ускорился и людей просто выбросило на бетонный пол. У нескольких серьёзные переломы. Есть раненые. Пока не ясно, пострадали ли болельщики ЦСКА. pic.twitter.com/j5qglDWBqq— Андрей Меркин (@wasy_invalid) 23 октября 2018 г.
Здоровья парням! В Риме вышел из строя эскалатор с болельщиками ЦСКА! Есть пострадавшие pic.twitter.com/4ZpLdgo4ij— Belultras.by (@belultras_by) 23 октября 2018 г.
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