В России умер легендарный журналист

В возрасте 100 лет ушел из жизни профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Яков Ломко. "Он был источником ценнейших знаний, человеком, воспитавшим известных журналистов, сценаристов, режиссеров и даже медиамагнатов", – говорится в сообщении на официальной странице университета в Facebook. Коллеги назвали Якова Ломко легендой отечественной журналистики.