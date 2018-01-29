Самолет совершил экстренную посадку на шоссе

Недалеко от Лос-Анджелеса в США самолет Beech G33 совершил экстренную посадку. Пилот был вынужден приземлиться прямо на шоссе.
В результате случившегося никто не пострадал, передает Russia Today. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.
Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T— Dora Noriega (@doracocheer) 29 января 2018 г.
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