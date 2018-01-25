В московском метро произошел сбой

Утром 25 января на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена случился сбой в движении поездов. Составы следуют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе перевозчика.
По предварительным данным, график движения был нарушен из-за происшествия с пассажиром. "Щукинская, человек под составом.. Наезд. Снятие напряжения. Ну линия щяс встанет (Орфография и пункутация автора сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из очевидцев в социальной сети Twitter.
Пока не знаю, скорее всего уже не жилец. Раз вызывают пвс. И до сих пор извлекают— BACbKA (@BACbKAru) 25 января 2018 г.
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