В московском метро произошел сбой

Утром 25 января на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена случился сбой в движении поездов. Составы следуют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе перевозчика.

По предварительным данным, график движения был нарушен из-за происшествия с пассажиром. "Щукинская, человек под составом.. Наезд. Снятие напряжения. Ну линия щяс встанет (Орфография и пункутация автора сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из очевидцев в социальной сети Twitter.