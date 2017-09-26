Савченко получила серьезные травмы в ДТП

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к премьер-министру Украины Гройсману с вопросом: где дороги? По словам депутата, то, что показывают по телевизору, не соответствует реальности.

"Сегодня в 5:00 утра я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной на трассе Н-14 въехала посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я — ушиб грудной клетки и шейного позвонка", – говорится в сообщении Савченко на ее странице в Facebook. "...не помогли даже ремни безопасности", цитирует Надежду Савченко RT.

Трасса Н-14 – основная связующая дорога регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями. Основное назначение трассы – доставка зерновых из аграрных областей до портов в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузом и разбивают дорогу. За полотном уже давно никто не ухаживает, это преступное упущение Укравтодора и правительства Украины. Дорога – в ужасном состоянии, это влечет много аварий с опрокидыванием машин. Легковыми автомобилями по трассе Н-14 почти невозможно ехать. Ломается ходовая, кузов, убиваются диски машин, сообщает народный депутат.

"Задаю вопрос премьер-министру Гройсману: где те дороги, которые вы ремонтируете, то, что показывают по телевизору?! На Марсе?! А по всей Украине когда начнете дороги чинить?!" – обратилась Савченко к премьер-министру Украины.