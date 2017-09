Взрыв посеял панику в лондонском метро

Днем 26 сентября в метрополитене Лондона на станции "Тауэр Хилл" прогремел взрыв. Хлопок услышали пассажиры, находившиеся в одном из вагонов поезда, на платформу повалил густой едкий дым.

Люди в панике бросились бежать, проводится эвакуация. Очевидцы публикуют в социальных сетях первые кадры с места происшествия.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-like smell. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm