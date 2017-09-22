Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
По словам Игоря Жукова, директора компании "Укртехбезпека", которая отвечала за работу пожарных систем в лагере, руководство "Виктории" отказало ему из-за отсутствия денег. "Я лично подходил к директору лагеря для того, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и пожарное наблюдение, на что получил ответ, что у лагеря нет денег, надо определяться, кто будет оплачивать", – заявил он.
По информации ТСН, сигнализация была отключена после ложного срабатывания. "Дети баловались, нажимали на кнопочки, верещала сигнализация — это, естественно, кому-то мешало. Приходили отключали сигнализацию", — предположил директор "Укртехбезпеки". Он утверждает, что огнезащитная смесь, которой были покрыты деревянные домики, в которой жили юные посетители лагеря, была надлежащего качества. Однако никто не учел, что в условиях побережья и соленого морского воздуха обработку жилья нужно было проводить в два раза чаще.
Напомним, пожар в детском оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул по неустановленной причине. В результате возгорания целиком был уничтожен целый корпус, в котором жили дети. Трое маленьких посетителей лагеря погибли. По словам очевидцев, потушить пожар вовремя не получилось из-за неработающей сигнализации, отсутствия гидрантов и пустого пожарного водоема.
После того как общественность узнала о трагедии, у здания мэрии Одессы собрались люди, требовавшие разобраться в происшествии и наказать виновных в гибели детей. Сначала к зданию горсовета подошли родители детей из лагеря, а после этого – просто неравнодушные жители города. Они попытались прорваться в мэрию, вспыхнула потасовка со службой охраны учреждения.
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