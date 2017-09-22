Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства

Пожара в одесском лагере "Виктория", в котором погибли трое детей, можно было избежать, просто подключив сигнализацию, обслуживание которой стоит полторы тысячи гривен. Отмечается, что сигнализация была установлена, но не работала.

По словам Игоря Жукова, директора компании "Укртехбезпека", которая отвечала за работу пожарных систем в лагере, руководство "Виктории" отказало ему из-за отсутствия денег. "Я лично подходил к директору лагеря для того, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и пожарное наблюдение, на что получил ответ, что у лагеря нет денег, надо определяться, кто будет оплачивать", – заявил он.

По информации ТСН, сигнализация была отключена после ложного срабатывания. "Дети баловались, нажимали на кнопочки, верещала сигнализация — это, естественно, кому-то мешало. Приходили отключали сигнализацию", — предположил директор "Укртехбезпеки". Он утверждает, что огнезащитная смесь, которой были покрыты деревянные домики, в которой жили юные посетители лагеря, была надлежащего качества. Однако никто не учел, что в условиях побережья и соленого морского воздуха обработку жилья нужно было проводить в два раза чаще.

Напомним, пожар в детском оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул по неустановленной причине. В результате возгорания целиком был уничтожен целый корпус, в котором жили дети. Трое маленьких посетителей лагеря погибли. По словам очевидцев, потушить пожар вовремя не получилось из-за неработающей сигнализации, отсутствия гидрантов и пустого пожарного водоема.

После того как общественность узнала о трагедии, у здания мэрии Одессы собрались люди, требовавшие разобраться в происшествии и наказать виновных в гибели детей. Сначала к зданию горсовета подошли родители детей из лагеря, а после этого – просто неравнодушные жители города. Они попытались прорваться в мэрию, вспыхнула потасовка со службой охраны учреждения.