Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве

По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, причина беспорядков вокруг торгового центра "Москва" – провокация. Чиновник утверждает, что мигранта не били.

Коженов уверяет: у гражданина Таджикистана, который работал грузчиком, случился приступ эпилепсии, ему вызвали скорую и увезли в больницу. Сейчас с мужчиной все в порядке, следов побоев на его теле нет, передает слова чиновника "Дождь". Он считает произошедшее провокацией.

"Устроили шум, скандал. (Полицейские) вызвали усиление, ОМОН. Тех, кто нарушал порядок, задержали, остальных попросили разойтись", – рассказал Коженов. Он уточнил, что среди толпы были "нелегальные таксисты со Щелковской и МЕГА "Белая дача".

Отметим, по информации Кармата Шарипова, который возглавляет движение "Таджикские трудовые мигранты", беспорядки вокруг торгового центра начались из-за того, что охрана избила мигранта, который работал там грузчиком. Шарипов рассказывал, что пострадавшего "замотали белой материей и выбросили за пределы рынка". Позже у него диагностировали сотрясение мозга.

По сведениям источника "Интерфакса" в силовых структурах, пострадавшего зовут Навруз Каримов. Ему 27 лет. После инцидента к рынку пришла толпа примерно из 300 человек. Они хотели устроить самосуд над якобы избившими их соотечественника охранниками. Побоища удалось избежать благодаря действиям полиции. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Несколько десятков человек были задержаны.

Как удалось узнать журналистам, поводом для избиения гражданина Таджикистана стал его отказ платить охранникам "дань". Мигранты рассказали, что сотрудники ЧОПа брали с них деньги за торговое место на рынке и чуть ли не за каждые вход и выход с его территории. Молодой человек находится в больнице. Он отказывается разговаривать с журналистами и делает вид, что не понимает по-русски.