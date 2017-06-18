В здании Минобороны в Одессе произошел взрыв

В ночь на 18 июня в здании на 6-й станции Большого Фонтана в Одессе, принадлежащем Министерству обороны Украины, произошел взрыв и начался пожар, передает РИА ФАН. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. По словам очевидцев, возгорание случилось еще до момента взрыва. По предварительным данным, в помещении, где велись ремонтные работы, взорвался газовый баллон. На то, чтобы ликвидировать огонь, ушло 1,5 часа.
В Одессе в принадлежащем Минобороны Украины здании произошёл пожар. #Ukraine #Одесса #пожар #Украина pic.twitter.com/zib6pep4wM— Надир Аблаев (@Nadirablaev) 18 июня 2017 г.
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