Киркорова винят в гибели человека после концерта

Российского певца Филиппа Киркорова обвинили в причастности к смерти 70-летнего гражданина США. Инцидент произошел на концерте в Атлантик-Сити в апреле 2004 года.

Долгие годы история замалчивалась, так как судебный процесс, инициированный родственниками покойного Томаса Роджерса, проходил в американском штате Нью-Джерси. Как стало известно life.ru, в распоряжении которого появились документы из суда, шоу Киркорова тогда проходило в казино Дональда Трампа Trump Taj Mahal.

Во время концерта Киркоров, спускаясь в зал к зрителям, оттолкнул 70-летнего охранника. Мужчина упал, сильно ударился и потерял сознание. Охраннику потребовалась срочная медицинская помощь. Мужчина выжил, но потом еще несколько лет мучился от сильных болей. В 2009 году во время очередной операции он скончался.

В суде Киркоров оправдался тем, что, спускаясь со сцены, не увидел охранника из-за яркого света и инстинктивно оттолкнул "помеху" на своем пути. Однако коллеги погибшего утверждают, что певец сделал это преднамеренно, схватив охранника и толкнув его руками. Кроме того, когда мужчина упал Киркоров не только не попытался помочь ему, но посмеялся над лежащим на полу охранником.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 24 2017 в 4:11 PDT

Свидетели также посетовали, что после случившегося им не позволили приблизиться к Киркорову и его окружению. Представители семьи охранника вынуждены были обратиться в полицию с требованием расследовать случай.

В итоге суд объявил, что Киркоров частично виновен в трагическом случае с Роджерсом, а также признал, что охранник пострадал в том числе из-за собственных действий, которые нарушали инструктаж во время работы на концерте. Фактически российский певец был оправдан. 10 сентября 2009 года суд присяжных постановил, что Киркоров не совершал нападения и не наносил побоев охраннику.

Семья Роджерса подала апелляцию. Суд второй инстанции обратил внимание на спорные моменты и возможные "ошибки присяжных", но в силу законодательства США оставил решение суда первой инстанции без изменений. Однако родственники погибшего охранника все еще винят в произошедшем певца.