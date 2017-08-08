Продавщица "Пятерочки" избила юного скейтбордиста

В подмосковном поселке Лесной городок Одинцовского района сотрудница местного супермаркета "Пятерочка" напала на 10-летнего ребенка. Вся вина школьника заключалась в том, что он возле кассы придержал ногой скейт.

Мальчик отправился в магазин купить кошачьего корма. Чтобы быстрей обернуться, он приехал из дому на скейте и, когда уже был на кассе, придержал доску ногой. Это заметила сотрудница "Пятерочки" и набросилась на парня. Продавщица зажала шею мальчика локтем, несколько раз ударила его по голове и пыталась отобрать скейт. Разъяренную фурию от ребенка оттащили покупатели, а парень отправился домой, лишившись клока волос.



Стало известно, что отец ребенка заявил об инциденте в полицию. "Ребенок был растрепанный, заплаканный, растерянный. Он три раза не мог объяснить, что с ним произошло на самом деле. Когда я подошел к кассиру, попросил вызвать администратора, то подошла ко мне эта бабушка и объяснила, что все что произошло – это нормально. По залу нельзя было кататься, и поэтому она его побила", – рассказал отец ребенка Евгений Ванин.

В администрации сети продавщицу всячески выгораживают. Впрочем, это не первый случай, когда персонал "Пятерочки" позволяет себе распускать руки и буквально "отоваривать" своих покупателей.