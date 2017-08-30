Задержание миллиардера Джабраилова В Киеве похитили журналистку из России Скрипач Коган умер от рака Эксклюзив "Дом-2"

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Происшествия

Похищенную в Киеве журналистку Первого канала вернули в Россию

Анна Курбатова. Фото: vk.com/kourbatova
Журналистку Первого канала, россиянку Анну Курбатову решено выдворить из Украины с запретом на въезд на территорию Украины. Перед этим личные данные россиянки оказались опубликованы на скандальном сайте "Миротворец".
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Ранее появилась информация, что в центре Киева была похищена и увезена в неизвестном направлении аккредитованная на Украине журналистка российского Первого канала Анна Курбатова. Действующая такими бандитскими методами Служба безопасности Украины уже приняла по ее поводу решение и даже претворила его в жизнь.

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"Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украино-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", – говорится в размещенном в Facebook сообщении пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской. 

"Российская журналистка Анна Курбатова пересекла границу у пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области. Она размещена в комфортных условиях на пограничном посту", – цитирует газета "Известия" представителя погранслужбы региона.

"Тут нечего сказать Киеву, после убийства Олеся Бузины с Киевом бессмысленно разговаривать, но хочется сказать Европе: "Европа, ты слепая?" – ранее прокомментировала происшествие главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Судьбой журналистки также озаботились первые лица государства, Министерство иностранных дел, Союз журналистов России, другие официальные и частные неравнодушные лица.

"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства...Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", – ранее написала в своем Facebook пресс-секретарь СБУ.

Автор: Алексей Минин30 августа 2017, 21:33

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