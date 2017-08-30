На Первом канале готовятся к худшему после похищения журналистки

Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

"В ленты новостей пошло срочное сообщение, что в Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Никаких деталей пока нет. Вы довели ситуацию до небывалого. Все предполагают самое плохое", – заявил в прямом эфире программы "Время покажет" ведущий Артем Шейнин.

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Журналистку Первого канала Анну Курбатову похитили прямо в центре города – двое мужчин схватили ее на улице и затолкали в автомобиль. Куда увезли девушку, в настоящее время неизвестно. Коллеги журналистки считают что нужно срочно разговаривать с Киевом, но честно признают, что толку от этого будет немного.



"Тут нечего сказать Киеву, после убийства Олеся Бузины с Киевом бессмысленно разговаривать, но хочется сказать Европе: "Европа, ты слепая?" – прокомментировала происшествие главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью РИА Новости.

В ситуации с похищением журналистки в настоящее время разбирается российский МИД. В этом заверила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова: "МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки Первого канала". Информация об инциденте уже дошла до самого верха, хотя даже там полной ясности пока нет: "Нет, пока мы не располагаем информацией. Но, безусловно, мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы прояснить ситуацию", – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на пессимизм в отношении возможности диалога с Киевом, коллеги Анны намерены бить в набат по поводу ее похищения и обращаться во все инстанции. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов рассказал, что организация немедленно подключится к поискам похищенной журналистки Первого канала Анны Курбатовой.

"В ближайшие часы мы планируем обратиться в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), Международную федерацию журналистов, выйдем на связь с коллегами-журналистами из Украины", – сказал Всеволод Богданов, сообщает Life.ru. По его словам, у российского Союза есть соответствующие контакты. Союз намерен найти достоверные следы Анны и четко выяснить – где она и что с ней.

В журналистской среде полагают, что вопиющее происшествие – дело рук украиских силовиков. Об этом прямо заявил руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, сообщает радио "Звезда". "Мы полагаем, что это похищение. Это похоже на стиль действий СБУ. В центре города двое мужчин крепко взяли ее за руки, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. У нас нет никаких сведений о судьбе и местоположении журналистки", – сказал он. Впрочем, по словам Клейменова, есть надежда, что журналистку просто депортируют: такие случаи уже бывали с коллегами Анны из других российских СМИ.



"По похожему сценарию происходила высылка из Украины наших коллег. В том числе работающих на Первом канале. Мы предполагаем, что это СБУ, но точных данных у нас нет", – отметил Клейменов.

Озабоченность коллег журналистки понятна. Накануне Анна Курбатова была внесена в базу скандального "сайта смертников" – в "Чистилище" на сайте "Миротворец", который курирует член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. Например, в базу "Миротворца" в свое время попал известный публицист и правдоруб Олесь Бузина и через день он был убит у собственного подъезда. Теперь на "Миротворце" есть личные данные и Курбатовой. Туда ее внесли за репортаж о праздновании Дня независимости в Киеве. В своем материале журналист честно рассказала, что этот парад – марш зависимости Украины от Америки и Европы.

Тем временем свой комментарий опубликовала украинская служба безопасности. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, в частности, написала:

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", – написала Гитлянская.