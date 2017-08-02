Охрана выставила из больницы умирающую с проколотым кишечником

После плановой операции у 41-летней Марии Селютиной начались резкие боли в животе и одышка. Дежурный врач вызвал охрану и выставил пациентку из больницы.

Мария Селютина поступила в городскую больницу № 68 в плановом порядке. Консультировавший при приеме врач успокоил, что предстоит несложная косметическая операция. Как рассказал позже Андрей, муж Марии, на следующий день после операции его жена стала жаловаться на сильные боли в животе.

"Чуть позже она еще раз пожаловалась, что ее состояние стало ухудшаться, жаловалась на одышку. Дежурный врач всего лишь померил давление, сделал обезболивающий укол и велел походить еще немного", – рассказал Андрей.



Врача уговаривала и мама Марии, Елизавета Афанасьевна. Она попросила сделать хоть что-нибудь, но дежурный врач вызвал охрану.

В реанимации, куда экстренно все-таки направили Марию, провели повторную операцию. Оказалось, что у пациентки был проколот во время операции кишечник. Начался сепсис. Марии удалили 20 сантиметров кишки и промыли брюшную полость, но время было упущено. Женщина скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.

"Врачи в больнице посоветовали сначала похоронить жену, а потом разбираться в ее смерти. После вскрытия, когда узнал, что мозг умер задолго до официальной констатации смерти, я сразу же обратился в Следственный комитет" – рассказал муж погибшей по вине врачей Марии.

