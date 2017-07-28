По центру Москвы гуляют голые девушки

Абсолютно голые модели решили пофотографироваться в столичном парке Горького. Прохожие с радостью делали селфи с отвязными девчонками.

Видеозапись из парка Горького в Москве демонстрирует все прелести обнаженных моделей. Прохожие – особенно мужчины – с радостью фотографируются с раскрепощенными девушками, передает РЕН ТВ.

Но таки нашелся ханжа, который возмутился происходящим. Молодой человек потребовал присутствия охраны. Однако остальные зрители его не поддержали.