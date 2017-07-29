Дженнифер Лопес ужаснула двумя пупками

Уже неделю пользователи пребывают в состоянии шока и недоумения, пытаясь разобраться, что же предстало перед их глазами на снимке Дженнифер Лопес с ее бойфрендом Алексом Родригесом. Снимок создает у зрителя ощущение, будто у актрисы два пупка.

Фотографией со своей страницы в Instagram поделился сам Родригес. Снимок был сделан накануне его дня рождения. однако вместо того, чтобы обсуждать, какая они с Дженнифер Лопес красивая пара, пользователи Сети принялись судачить о животе актрисы.

Первый пупок виден через полупрозрачную часть платья Дженнифер Лопес и находится там, где ему предписано быть природой. Второй пупок расположился чуть выше, под ее правой грудью. Что это такое на самом деле поклонники не могут понять до сих пор.

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Июл 23 2017 в 2:46 PDT

Одни считают, что это след, который ненароком оставил некий мастер, в чьи обязанности входит ретушировать снимки 48-летней Дженнифер Лопес перед тем, как они окажутся в интернете. Другие уверены, что эффект "второго пупка" возник из-за того, что на пресс актрисы под неудачным углом упал свет.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 24 2017 в 7:25 PDT

Версию о том, что у Дженнифер Лопес могут быть два пупка, ее фанаты отвергли как контрпродуктивную. Тем более, что на других снимках артистки ее анатомия совпадает с человеческой.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 24 2017 в 7:39 PDT