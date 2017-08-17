В Барселоне грузовик протаранил толпу прохожих

В центре Барселоны водитель фургона совершил наезд на толпу. Информацию о происшествии подтвердили в местной полиции.
На месте аварии работают правоохранители, есть пострадавшие. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
#URGENTE Una furgoneta atropella a decenas de personas en la Rambla de #Barcelona -https://t.co/RRF4URrQhZ pic.twitter.com/INYtmQHFP3— Henry A. Pinto (@hapinto2) 17 августа 2017 г.
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