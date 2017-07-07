Скончался известный российский писатель

На 90-м году жизни скончался писатель, сценарист, профессор, преподаватель Литературного института Александр Рекемчук. Он умер после продолжительной болезни. Последние дни писатель провел в реанимации, пишет газета "Известия".

Под именем Александра Рекемчука издано более 200 книг, которые переведены на английский, французский, немецкий и другие языки. 11 его повестей и рассказов, в том числе "Молодо-зелено", "36 и 6", "Хлопоты", экранизированы.