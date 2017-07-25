Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста

Полицейские выяснили, что на счету вымогателя Владимира Тевяшова, заживо сжегшего свою жену Светлану Марьян, есть еще одна жертва. Мошенник заманил 56-летнего Геннадия Пушкаренко разговорами об общем бизнесе, а потом посадил на цепь.

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