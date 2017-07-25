Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
Владимир Тевяшов требовал у предпринимателя расписку на 70 тысяч долларов, пытая его кипятком. Истязания продолжались шесть часов. Геннадий Пушкаренко молчал несколько лет из страха перед своим палачом. Когда афериста задержали, пострадавший заговорил. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает паблик Mash.
Напомним, что после заключения фиктивного брака и оформления расписки о мнимом долге Тевяшов отвез жену в Солнечногорский район Подмосковья, завел в сарай, связал ей руки и поджег постройку. Смерть Светланы Марьян сначала признали несчастным случаем. Пока шло следствие, преступник получил от страховщиков три миллиона рублей за гибель супруги.
Позже Тевяшов переключился на сына жертвы, который оказался должен ему 315 тысяч долларов. Преображенский суд Москвы признал расписку законной, а финансовые претензии альфонса – обоснованными. Как писали Dni.Ru, сейчас аферист содержится в столичном СИЗО.
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