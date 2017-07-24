Убивший москвичку аферист стал миллионером в СИЗО

В московском СИЗО содержится аферист, который убил свою фиктивную жену, получил за нее страховку, а потом переключился на сына жертвы. Тот неожиданно оказался должен убийце матери 300 тысяч долларов.

Владимир Тевяшев и Светлана Марьян оформили брак. Для Владимира эта женитьба была всего лишь одним из эпизодов преступной многоходовки.

Мужчина настоял, чтобы его избранница оформила страховку от несчастного случая при пожаре. Кроме того, злоумышленник смог убедить ее написать на его имя расписку в долге в 315 тысяч долларов. Поручителем по долгу женщина указала своего сына Всеволода, сообщил паблик Mash.

Когда все формальности оказались соблюдены, а бумаги оформлены, брачный аферист приступил ко второй части своего плана. Он вывез новоиспеченную супругу в Солнечногорский район, связал ей руки, оставил в старом сарае и сжег заживо, облив постройку легковоспламеняющейся жидкостью.

Следствие поначалу признало гибель женщины суицидом. Таким образом Владимир Тевяшев получил страховку за погибшую жену – три миллиона рублей. Однако оставалась еще расписка. Долг по ней альфонс переложил на сына своей сожженной супруги, Всеволода. Преображенский суд города Москвы признал расписку законной, а финансовые претензии альфонса к сыну жертвы – обоснованными.

Несмотря на то, что Владимир Тевяшев сейчас находится в СИЗО по подозрению в убийстве Светланы Марьян, ее сын теперь оказался должником убийцы матери.