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Как распознать альфонса

Фото: GLOBAL LOOK press
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Альфонсами принято называть мужчин, которые решают свои насущные проблемы за счет женщин. Такие личности способны обводить вокруг пальца любую обладательницу денег или власти. Вычислить альфонса довольно просто, но обезвредить сложно, ведь действуют они очень профессионально.
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Можно сказать, что почти все проблемы современного человека идут из его детства. Альфонсы не исключение. Зачастую юноши, воспитывающиеся властной матерью, вырастают пассивными. Они не могут принять груз ответственности, не имеют своих целей и не способны управлять своей жизнью. Мужчина, которого все время оберегают, имеет все шансы стать альфонсом.

Как ни странно, чаще всего мужчиной-альфонсом может стать сын успешной бизнес-леди. Мать, которая все время пропадает в разъездах, будет потакать своему ребенку во всем. Также в "группе риска" красивые юноши, знающие о своей привлекательности. Они уверены, что являются главным призом для женщин.

Альфонсы делятся на три основные типа:

  • Альфонс-бездельник. В силу своего положения этот тип находится на попечении своей девушки или жены. Произойти это может из-за потери работы или действительно финансовых трудностей.  Немногие мужчины способны справиться с такими проблемами и часто понимают, что находиться на содержании девушке гораздо удобней. У него появляется единственная цель – получить больше благ, при затрате минимум усилий. Именно так рождается альфонс-бездельник.
  • Альфонс-обольститель – определить его среди других мужчин очень сложно. Это может быть парень – душа компании, или угрюмый тип с привлекательной внешностью. Театральная игра, в которой присутствует нерешительность, растерянность, смущение, первый призрак альфонса-обольстителя.
  • В начале отношений он даже может подарить девушке букет или небольшой подарок для притупления ее бдительности. Встречи постоянно будут проходить на воздухе, чтобы тратить как можно меньше денег на всю жертву. Главной целью таких мужчин является завоевание сердца дамы, и, пока она находится под его влиянием, получить как можно больше благ. Конек такого мужчины – психологическое давление. В разговоре с ним, часто можно услышать истории про проблемы, связанные с родственниками, работой, здоровьем и многое другое.
  • Альфонс-профессионал. Этот мужчина умен, привлекателен, эрудирован, решителен, целеустремлен и умеет преподнести себя в выгодном свете. Основной его целью является не только получить материальные блага, деньги, но и обзавестись хорошими связями и социальным статусом.  Альфонс-профессионал всегда стремится выглядеть "с иголочки", модно одевается, обладает дорогой машиной, посещает самые популярные места. Он постоянно следит за своим телом, знает психологию женщин и умеет пользоваться этими знаниями. Как правило, таких мужчин отличает умение разбираться в парфюмерии и косметических средствах, тенденциях моды, веяний искусства.

Фото: GLOBAL LOOK press

К сожалению, я была свидетелем многих историй, связанных с альфонсами. Знаю девушку, которая потеряла родителей в несчастном случае. Проблем с деньгами у нее никогда не было, даже после смерти отца. Именно в этот период в ее жизни появился мужчина. Вначале все протекало как у любой пары, но дальше альфонс воспользовался случаем и трагедией девушки, стал качать из нее средства для жизни и развлечений. Встречи стали реже, но девушка никак не могла распознать в нем обманщика, поскольку считала, что рядом с ним может забыть о потере близких. Через год, когда финансовые дела стали идти немного хуже, девушка, наконец, сняла свои розовые очки, через которые смотрела все это время.  Она поняла, что ее обманывают, и разорвала отношения с этим мужчиной сама.

Однако порой "снять" те самые розовые очки не помогает простой и трезвый взгляд на вещи. Многие женщины характеризуют подобные отношения словами "была как под гипнозом", "не понимаю, как могла все ему отдать". Альфонсы высасывают деньги, силы, эмоции.

Другая моя знакомая отдала все, что у нее было любимому – продала родительскую квартиру для того, чтобы на деньги, вырученные от продажи жилья, развивать его бизнес. В итоге, сейчас она снимает квартиру в ближайшем Подмосковье и, конечно, денег на то, чтобы купить новое жилье, у нее нет. А "любимый" исчез вместе с бизнесом и ее деньгами.

И таких историй сотни, тысячи. Женские слезы, обиды, невозможность потом поверить в то, что может быть по-другому… Альфонс способен нанести рану в самое сердце женщины.

Фото: GLOBAL LOOK press

Итак, что должно насторожить в отношениях с мужчиной?

  • Если человек постоянно врет или скрывает место своей работы. Он просто слушает вас, и почти ничего не рассказывает о себе, своей профессиональной деятельности. Как правило, мужчины любят рассказывать о таких вещах как работа – в данном случае вы будете постоянно в каком вакууме относительно того, чем же на самом деле занимается ваша половинка.
  • У вас нет никаких совместных фотографий. Если ваш избранник избегает фотографироваться вместе, это должно навести вас на мысль о том, что он почему-то хочет скрыть ваши отношения. Задайтесь вопросом, "почему"?
  • Не показывает вам своих документов. Конечно, никто не спрашивает паспорт на первом свидании, но если люди уже какое-то время знакомы, а тем более, когда у них есть отношения, паспорта друг друга они видеть могут, например, когда оформляют билеты в поездку. Если человек всячески избегает этого – это еще один тревожный звоночек.
  • Не рассказывает вам о своей семье. Семья, воспоминания – это эмоции. Нет-нет, да и проколешься. Аферисты хорошо понимают, чем меньше вы о них знаете, тем сложнее их вывести на чистую воду.
  • Интересуется вашими финансами и не стесняется ими пользоваться. Если все предыдущие пункты были всего лишь тревожными звоночками, то это колокол. Забыл кошелек дома, и это при условии, что пришел на свидание. Занял у вас сначала незначительную сумму, потом все больше и больше. Да вы и сами готовы предложить ему все, что угодно, ведь он такой хороший, просто у него проблемы сейчас…

Если вас что-то настораживает в ваших новых отношениях, прислушайтесь к себе – не стоит быть матерью Терезой. А красивым словам в наше время грош цена.

Да, все знают, что женщины любят ушами. И это знают альфонсы, которые, как никто другой, умеют втереться в доверие, говорить комплименты, создавать сказку. Только сказка эта – с несчастливым концом. Поэтому берегите себя и держитесь подальше от этих сладкоголосых певцов. 

22 июня 2017, 14:24

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