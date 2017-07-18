Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
Мужчина 15 июля воспользовался услугами такси, но вскоре об этом пожалел. Он заехал в магазин на улице Бажова и попросил водителя подождать, оставив в салоне автомобиля личные вещи.
Вернувшись из магазина, Наумов увидел, что таксист уехал, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на правоохранительные органы. В итоге пассажир лишился сумки с деньгами в сумме 32 370 рублей и двух мобильных телефонов.
Андрей Наумов – уроженец Новороссийска. Он пробыл на популярном телешоу 16 дней зимой этого года. Отметим, мужчина и сам ранее стал фигурантом криминальной истории.
Отметим, звезды "Дома-2" не раз становились жертвами воров. Напомним, весной 2017 года в Новой Москве обокрали Викторию Романец. Неизвестные ворвались в ее коттедж и забрали драгоценности и дорогостоящий фотоаппарат. Общая сумма ущерба составила порядка 600 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
Как писали Dni.Ru, недавно подобное несчастье произошло и в семье известного актера Эммануила Виторгана. Его жена Ирина сообщила, что из их дома в Прибалтике воры вынесли украшения, которые приобретались всю жизнь и ящик с кубинскими сигарами.
По словам Виторгана, в
момент кражи его охраняемый дом, по всей вероятности, был открыт. Там
находилась помощница семьи, которая, к счастью, не пострадала. Стражи порядка
ищут злоумышленников.
Анастасия Костенко высказалась о своей незаурядной внешности
Свадьба состоится в начале октября
Девушка счастлива в новых отношениях
"Натуральный блондин" прокомментировал сенсацию