Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве

Бывший участник телепроекта "Дом-2" 31-летний Андрей Наумов пострадал от воров на северо-востоке столицы. Недобросовестный таксист украл его сумку с деньгами.

Мужчина 15 июля воспользовался услугами такси, но вскоре об этом пожалел. Он заехал в магазин на улице Бажова и попросил водителя подождать, оставив в салоне автомобиля личные вещи.

Вернувшись из магазина, Наумов увидел, что таксист уехал, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на правоохранительные органы. В итоге пассажир лишился сумки с деньгами в сумме 32 370 рублей и двух мобильных телефонов.

Андрей Наумов – уроженец Новороссийска. Он пробыл на популярном телешоу 16 дней зимой этого года. Отметим, мужчина и сам ранее стал фигурантом криминальной истории.

Отметим, звезды "Дома-2" не раз становились жертвами воров. Напомним, весной 2017 года в Новой Москве обокрали Викторию Романец. Неизвестные ворвались в ее коттедж и забрали драгоценности и дорогостоящий фотоаппарат. Общая сумма ущерба составила порядка 600 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Как писали Dni.Ru, недавно подобное несчастье произошло и в семье известного актера Эммануила Виторгана. Его жена Ирина сообщила, что из их дома в Прибалтике воры вынесли украшения, которые приобретались всю жизнь и ящик с кубинскими сигарами.

По словам Виторгана, в момент кражи его охраняемый дом, по всей вероятности, был открыт. Там находилась помощница семьи, которая, к счастью, не пострадала. Стражи порядка ищут злоумышленников.

