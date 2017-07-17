В семье Виторгана случилось несчастье

В семье Эммануила Виторгана случилось несчастье. Супруга актера Ирина пожаловалась журналистам, что из их дома в Прибалтике неизвестные воры вынесли украшения, которые приобретались всю жизнь.

В момент кражи Эммануила и Ирины не было дома. "Когда мы вернулись во втором часу ночи, мы неожиданно обнаружили, что кто-то у нас побывал. Взяли то, что им показалось дорогим. Это были действительно дорогие Иришины вещи", – посетовал Виторган.

Они с женой до сих пор в шоке. "Для нас это была колоссальная неожиданность! Это естественно, как и для каждого человека, конечно. Мы огорчены не столько даже по поводу вещей, которые забрали, а по поводу самого факта. Для меня это жуткая неожиданность! Колоссальнейшая! – признался артист. – Я не могу поверить, что к нам так может кто-то относиться. Но так случилось".

По словам Эммануила, вся полиция поднята на ноги. "Все уже узнали. Ездят, проверяют… Посмотрим, что будет. Сам факт ужасный. Такой неприятный. Теперь не хочется браться ни за какие ручки, ни за какие стулья", – поделился переживаниями актер.

Виторган сообщил, что в момент кражи его охраняемый дом, по всей вероятности, был открыт. "Здесь была наша помощница. Она убирала. Поэтому двери были открыты. Не дай Бог, ведь и она могла пострадать. Она у нас такая замечательная. И Слава Богу, что ничего не произошло", – цитирует Эммануила сайт "Комсомольская правда".

Получается, что злоумышленники проникли в апартаменты актера за спиной уборщицы. "Да, да. Это так непонятно! Сейчас полиция все прощупывает, ищет. И тоже очень сложно понять, как они вообще проникли? У меня такое впечатление, что у них были ключи от нашего дома, – высказал предположение Виторган. – Непонятно, были ли ключи, не было. Во всяком случае, явных признаков взлома нет. Очень странно. Такое ощущение, как-будто на вертолете прилетели, опустились и улетели".

Полицейские пока расследуют этот инцидент. "Они продолжают эти исследования. Подняты на ноги все! И Рига поднята! Все звонят, откуда люди узнают? Через две минуты уже начались соболезнования", – отметил Эммануил.

Актер рассказал акулам пера, что воры вынесли из дома драгоценности Ирины и ящик с его кубинскими сигарами. "Больше ничего, слава Богу. Все было на месте. Никаких шмоток, ничего. Это даже интересно. С сигарами, надеюсь, им повезло. Покурят ребята", – пытается шутить пострадавший.