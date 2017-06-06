В Москве при строительстве станции метро погиб рабочий

Вечером 6 июня в Москве на строительной площадке станции метро "Солнцево" погиб рабочий. По сообщениям экстренных служб города, мужчина упал в котлован.
Судя по всему, пострадавший скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА Новости.
Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
Эксперты считают, что 64-летняя Брижит Макрон задала новые стандарты образа первой леди
Певица преодолела стыд и легла загорать топлес