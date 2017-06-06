В Москве при строительстве станции метро погиб рабочий

Вечером 6 июня в Москве на строительной площадке станции метро "Солнцево" погиб рабочий. По сообщениям экстренных служб города, мужчина упал в котлован.

Судя по всему, пострадавший скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА Новости.