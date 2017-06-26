Беременную женщину парализовало из-за оргазма

С 43-летней жительницей города Стаурбридж (Великобритания) Люсиндой Аллен произошел курьезный и печальный инцидент. Ее парализовало от оргазма во время занятия сексом.

Во время полового акта женщина почувствовала острую головную боль. Беременную в срочном порядке госпитализировали для немедленной черепно-мозговой операции.

Выяснилось, что причиной потери опорно-двигательных способностей организма явилось кровоизлияние в мозг женщины, передает Daily Mail. Медики ввели Аллен в состояние искусственной комы для успешного выполнения сложнейшей операции.

Специалисты сделали Люсинде краниотомию, которая снизила давление на ее мозг. Уже через шесть дней британка вышла из комы. Примечательно, что затем она родила совершенно здоровую девочку.

"Пробуждение после комы ничем не отличается от того как показывают это в фильмах", – говорит Люсинда. "Это медленный и запутанный процесс", – делится женщина.

Вместе с тем, бурный оргазм привел к страшным последствиям для здоровья Люсинды. Теперь женщина не способна передвигаться самостоятельно. Всю левую половину ее тела полностью парализовало, перестали функционировать и нижние конечности.

По мнению врачей, в произошедшем нет ничего удивительного. Дело в том, что Аллен имеет врожденную аномалию кровеносных сосудов и перенесла целых пять инсультов.

"Мне повезло, что я здесь вообще. И то, что произошло, изменило меня к лучшему", – говорит женщина. "Я ценю каждый момент, и, после рождения моей дочери и удивительной поддержки, которую мне оказали моя семья и друзья, я теперь лучше понимаю, что такое настоящая любовь", – резюмирует британка.