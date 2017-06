Охваченный огнем 24-этажный дом испугал соцсети

В Лондоне на протяжении нескольких часов не могли потушить 24-этажную жилую башню Гренфелл-тауэр. Пользователи соцсетей публикуют фотографии с места происшествия и оставляют панические комментарии, опасаясь, что высотка в любой момент может рухнуть.

Инцидент произошел на рассвете 14 июня 2017 года примерно в 02:54 мск, передает Reuters. На место происшествия прибыли около 200 рабочих из 40 пожарных бригад. К настоящему моменту огонь практически потушен – башня дымится, горят лишь верхние этажи здания. Причины пожара не установлены.

В Гренфелл-тауэр проживают сотни человек, операция по их спасению заняла несколько часов, передает "Би-би-си". Сообщается, что от дыма и огня пострадали более 50 человек, их уже доставили в городские больницы. Также комиссар лондонской пожарной службы заявил, что есть погибшие, однако их число пока не уточняется.

Для обеспечения безопасности местных жителей стражи порядка перекрыли близлежащие улицы и некоторые участки городского метрополитена. Полицейские и спасатели опасаются, что здание в любой момент может рухнуть, поэтому постоянно расширяют территорию ограждения.

Пользователи социальных сетей также публикуют фотографии с места трагедии и сообщения о возможном обрушении Гренфелл-тауэр. Более того, они пишут о людях, якобы запертых в горящих апартаментах и молящих о помощи. В частности, по словам одного из эвакуированных, он слышал, как спасатели просили жильцов не прыгать из окон, а дождаться помощи.

В прошлом году в Grenfell Tower закончился капитальный ремонт стоимостью £10 миллионов.

Спасенные из башни люди рассказали, что пожарная сигнализация в здании не сработала, и многие не сразу узнали о возгорании. "Я спал, и в это время кто-то начал стучаться в мою дверь. Я открыл ее, а там мой сосед кричит: здесь огонь, уходи отсюда", – вспомнил один из жильцов дома.

