Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП

Военный метеоролог сделал неожиданное заявление по поводу причины происшествия, случившегося с российским самолетом Boeing-777 во время рейса Москва – Бангкок. По мнению эксперта, лайнер начало бросать из стороны в сторону вовсе не из-за "турбулентности ясного неба".

Военный метеоролог, подполковник Евгений Тишковец раскритиковал заявление авиакомпании "Аэрофлот" по поводу того, что стало причиной происшествия, случившегося во время рейса Москва – Бангкок. "Когда я увидел всю вот эту вчерашнюю версию про турбулентность ясного неба, у меня возникло недоумение. Как нужно не уважать людей, чтобы делать такого рода информационные оправдания тому, что мы наблюдали", – цитирует эксперта НСН.

По словам метеоролога, он изучил состояние верхних слоев тропосферы в зоне происшествия и пришел к выводу, что никакой "турбулентности ясного неба", о которой сообщили в авиакомпании, не было. Эксперт подчеркнул, что в небе с Boeing-777 произошло "некое загадочное явление". Тишковец отметил, что это явление непредсказуемое и невидимое, а потому летчики не были к нему готовы.

Метеоролог добавил, что вопреки оправданиям "Аэрофлота" "турбулентность ясного неба" очень легко вычислить. "Экипаж должны были проинформировать о том, что впереди их ждет. Либо их проинформировали и они нарушили инструкцию, либо их не уведомили об этом", – отметил он.

At least 19 people have been injured after Aeroflot flight #SU270 (B77W VP-BGD) from Moscow to Bangkok experienced severe turbulence. pic.twitter.com/SR50fqvNmF — Brendan Grainger (@S118869) 1 мая 2017 г.

Размышления синоптика прокомментировали в "Аэрофлоте". В пресс-службе авиакомпании рассказали Dni.Ru. что турбулентность – явление, которое не поддается 100-процентному расчету. "В большинстве случаев, когда говорят, что турбулентность будет наблюдаться на каком-либо эшелоне, это предположение, а не утверждение", – пояснили представители перевозчика.

В пресс-службе компании отметили, что пилоты получают инструкции по поводу того, на каком этапе полета может возникнуть турбулентность, однако с точный прогноз составить невозможно. "Случай с самолетом "Аэрофлота", как и другие примеры попадания в зону сильной турбулентности лайнеров других мировых авиакомпаний доказывают тот факт, что это природное явление до сих пор не изучено и не может быть предсказано со 100% гарантией", – гласит текст заявления.

Напомним, 1 мая во время рейса Москва – Бангкок на борту лайнера авиакомпании "Аэрофлот" произошло ЧП. Самолет в считаные секунды подбросило на 100-200 метров, затем начало бросать из стороны в сторону, из-за чего непристегнутые пассажиры вылетели из кресел и получили травмы.

Представители авиаперевозчика заявили, что причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", которую невозможно спрогнозировать. "Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", – отметили в пресс-службе "Аэрофлота".