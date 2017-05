Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП

Военный метеоролог, подполковник Евгений Тишковец раскритиковал заявление авиакомпании "Аэрофлот" по поводу того, что стало причиной происшествия, случившегося во время рейса Москва – Бангкок. "Когда я увидел всю вот эту вчерашнюю версию про турбулентность ясного неба, у меня возникло недоумение. Как нужно не уважать людей, чтобы делать такого рода информационные оправдания тому, что мы наблюдали", – цитирует эксперта НСН.

По словам метеоролога, он изучил состояние верхних слоев тропосферы в зоне происшествия и пришел к выводу, что никакой "турбулентности ясного неба", о которой сообщили в авиакомпании, не было. Эксперт подчеркнул, что в небе с Boeing-777 произошло "некое загадочное явление". Тишковец отметил, что это явление непредсказуемое и невидимое, а потому летчики не были к нему готовы.

Метеоролог добавил, что вопреки оправданиям "Аэрофлота" "турбулентность ясного неба" очень легко вычислить. "Экипаж должны были проинформировать о том, что впереди их ждет. Либо их проинформировали и они нарушили инструкцию, либо их не уведомили об этом", – отметил он.

At least 19 people have been injured after Aeroflot flight #SU270 (B77W VP-BGD) from Moscow to Bangkok experienced severe turbulence. pic.twitter.com/SR50fqvNmF