Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма
Сотрудники полиции нашли в грузовике, которым управлял террорист, бомбу. При этом о каком именно типе взрывчатки идет речь, остается неизвестным, сообщает местное издание SVT со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Официально информацию о бомбе власти пока не подтвердили. Расследование происшествия продолжается.
Тем временем в полиции заявили о задержании подозреваемого в совершении теракта. По предварительным данным, именно этот человек находился за рулем грузовика.
��Photos du suspect arrêté par la police. #Stockholm pic.twitter.com/o09xYurnVl— AlertesNews (@AlertesNews) 7 апреля 2017 г.
Полицейским удалось установить личность предполагаемого террориста. Им оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Позже правоохранители поймали вероятного помощника злоумышленника.
��‼️������ #Sweden: After the truck drove into a crowd, apparently, he caught fire. Firefighters at work in #Stockholm. @Onlinemagazin pic.twitter.com/TA06hbXmEe— The National Hero (@Fake_Ljaschko) 7 апреля 2017 г.
Напомним, теракт в Стокгольме произошел днем 7 апреля. В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице, после чего врезался в витрину магазина.
По последним данным, в результате трагедии погибли четыре человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести. После происшествия местные власти приняли решение усилить пограничный контроль.
+++Terror in #Stockholm+++— WolfgangH (@Wolfgang_H) 7 апреля 2017 г.
police confirms it's a #TerroristAttack
at least 3 dead - dozens injured pic.twitter.com/ViCYmDLvnL
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