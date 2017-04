Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма

Сотрудники полиции нашли в грузовике, которым управлял террорист, бомбу. При этом о каком именно типе взрывчатки идет речь, остается неизвестным, сообщает местное издание SVT со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Официально информацию о бомбе власти пока не подтвердили. Расследование происшествия продолжается.

Тем временем в полиции заявили о задержании подозреваемого в совершении теракта. По предварительным данным, именно этот человек находился за рулем грузовика.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого террориста. Им оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Позже правоохранители поймали вероятного помощника злоумышленника.

