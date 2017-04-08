Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма

Правоохранители продолжают расследование теракта, который произошел в центре Стокгольма 8 апреля. По предварительным данным, злоумышленник хотел устроить взрыв после того, как совершил наезд на пешеходов и протаранил витрину магазина.

Сотрудники полиции нашли в грузовике, которым управлял террорист, бомбу. При этом о каком именно типе взрывчатки идет речь, остается неизвестным, сообщает местное издание SVT со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Официально информацию о бомбе власти пока не подтвердили. Расследование происшествия продолжается.

Тем временем в полиции заявили о задержании подозреваемого в совершении теракта. По предварительным данным, именно этот человек находился за рулем грузовика.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого террориста. Им оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Позже правоохранители поймали вероятного помощника злоумышленника.

Напомним, теракт в Стокгольме произошел днем 7 апреля. В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице, после чего врезался в витрину магазина.

По последним данным, в результате трагедии погибли четыре человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести. После происшествия местные власти приняли решение усилить пограничный контроль.