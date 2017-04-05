Школьница предупредила о теракте в Петербурге

Ученица пятого класса позвонила в полицию и сообщила об угрозе теракта на станции метро "Парк Победы" в Санкт-Петербурге. Поводом для этой информации стал бесхозный черный пакет, который девочка заметила по дороге на занятия.

Инцидент произошел 4 апреля. В полицию поступил анонимный звонок о возможной бомбе, заложенной на станции метро "Парк Победы" в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Светлану Агапитову. Позже стражи порядка установили, что звонившей оказалась 12-летняя школьница.

Как оказалось, по дороге на учебу девочка обнаружила в метро бесхозный черный пакет, но сообщить сразу об этом не решилась. Однако весь день на занятиях девочка продолжала тревожиться из-за мыслей о возможном минировании подземки.

В конце концов, находясь на продленке, школьница все-таки позвонила в полицию. Поскольку в момент инцидента ее мать была в отъезде, пятиклассницу доставили в социальный приют "Транзит". Сейчас она дома.

Как отметили специалисты приюта, странное поведение девочки можно объяснить особенностями ее развития. Кроме того, ребенок мог быть сбит с толку в связи с недавними трагическими событиями.

Напомним, 3 апреля между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. В результате трагедии погибли 14 человек и более 60 были ранены.

Как рассказала дежурная по станции Нина Шмелева, после взрыва никакой паники не было. И люди, и работники метро не растерялись и старались помочь друг другу. Позже Шмелеву наградили знаком "Почетный работник транспорта".