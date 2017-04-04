В Петербурге опознан первый погибший при теракте в метро

В Санкт-Петербурге опознали одного из 14 погибших в результате теракта в метро. Личность жертвы не раскрывается. "Остальное мы говорить не можем", – цитирует РИА Новости главу городского комитета по соцполитике Александра Ржаненкова.
Вероятно, речь идет о гражданине Казахстана Максиме Арышеве. О том, что мужчину опознали среди жертв трагедии, рассказали в пресс-службе МИДа страны.
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