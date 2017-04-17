Советник Порошенко поглумился над кладбищем в Донбассе
Бирюков выложил на своей страничке в Facebook фото, сделанное на кладбище в городе Моспино под Донецком. Политик сопроводил снимок таким комментарием: "За последние десять дней марта на кладбище насчитали 83 свежих безымянных холмика. Это просто какое-то поле чудес в стране дураков, не иначе", – написал советник Петра Порошенко.
До этого Бирюков уже "прославился" в Сети своим глумливым комментарием по поводу катастрофы российского самолета Ту-154 в Черном море, предложив "отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника".
Сегодня в своей ненависти к согражданам отличился еще один политик – депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем. Он вместе с соратниками пришел к зданию администрации главы государства с требованием разобраться с русскими на юго-востоке страны.
"Пускай они едут в Россию либо в тюрьму. Это нормально и не больно", – заявил народный избранник журналистам. Своего лидера поддержали сторонники, призвавшие к расправе над русскими, проживающими в Донбассе, из-за того, что они не хотят превращаться в украинцев.
Низкий поклон., Героизму и мужеству этих воинов, #Донбасс жив, и будет жить вечно .! #ЗащитникиДонбасса .. Помним вас, любим вас .!! pic.twitter.com/4MvcoeZDbe— (����) Влад (@MrVlad06) 14 апреля 2017 г.
Официальная власть на Украине в последнее время достаточно часто переходит "красную черту" в области морали и нравственности. Своих же граждан на юго-востоке страны она поголовно считает террористами и фактически уже три года ведет войну с ними разными способами. Пенсионеров лишает пенсий, работающих на предприятиях Донбасса – заработков путем полной блокады региона.
При этом в Киеве чуть ли не каждый день заявляют о необходимости вернуть Донбасс в состав Украины, но почему-то не спешат выполнить хотя бы один пункт Минских соглашений.
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