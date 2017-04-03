Странные совпадения перед взрывом в петербургском метро

Незадолго до взрывов в метро Санкт-Петербурга появлялись таинственные знаки. В понедельник с самого утра работа подземки прерывалась из-за сообщений о подозрительных предметах.

В утренний час пик поступила информация о бесхозной сумке на "Черной речке". Для проверки подозрительного предмета станцию незамедлительно закрыли. С 08:46 поезда на ней не останавливались.

Пассажирам у входа по громкой связи объявляли, что станция закрыта по техническим причинам. Через 45 минут вестибюль снова заработал. Оказалось, что забывчивый пассажир оставил свои вещи.

К обеду поступила информация, что в петербургском метро снова ищут бомбу. На этот раз на вход и выход закрыли станцию "Площадь Восстания". Сотрудники полиции вновь проверяли забытый на платформе предмет. "Площадь Восстания" закрыта в 14:28, также пришлось закрыть переход "Площадь Восстания" – "Маяковская", – сообщили тогда в пресс-службе метрополитена.

Оказалось, что на станции находится взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Еще одного взрыва удалось избежать чудом. По одним данным, бомба просто не сдетонировала, по другим – оперативно сработали взрывотехники. Официальные ведомства пока никак не комментируют данную информацию.

В Петербурге на станции "Технологический институт" произошёл взрыв в вагоне метро. pic.twitter.com/vx3PoLbCgJ — Лентач (@the_lentach) 3 апреля 2017 г.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших при взрывах в метро Петербурга. pic.twitter.com/1227cQyGVz — Борис Трофимов (@BorisTrofimov1) 3 апреля 2017 г.

В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 20 человек, около десяти погибли. Среди пострадавших есть дети. Официальные данные о жертвах теракта отсутствуют.

В связи с ЧП на транспортных объектах, а также в местах массового пребывания людей по всей России приняты дополнительные меры безопасности. "В связи со взрывом в Санкт-Петербургском метро по линии НАК отданы соответствующие распоряжения и принимаются необходимые меры по усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей", – сообщили в НАК.