В Петербурге после взрыва полностью закрыли метро

Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход после взрыва, который прогремел на "Сенной площади". На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета.

"В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", – сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Сейчас на месте взрыва работают следователи и взрывотехники ФСБ. "По указанию руководителя Оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим", – рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным Life.ru, среди пострадавших при взрыве есть дети. Один ребенок уже эвакуирован на вертолете с места взрыва на станции метро "Сенная Площадь", его состояние крайне тяжелое. Еще двое детей ожидают госпитализации.

В Петербурге на станции "Технологический институт" произошёл взрыв в вагоне метро. pic.twitter.com/vx3PoLbCgJ — Лентач (@the_lentach) 3 апреля 2017 г.

Напомним, два взрыва прогремели днем в понедельник, 3 апреля, на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, жертвами инцидента стали шесть человек, еще несколько десятков пассажиров получили травмы различной степени тяжести. У большинства пострадавших осколочные ранения. Как заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, травмированы около 50 человек.