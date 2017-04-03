В Петербурге после взрыва полностью закрыли метро
"В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", – сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Сейчас на месте взрыва работают следователи и взрывотехники ФСБ. "По указанию руководителя Оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим", – рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.
По данным Life.ru, среди пострадавших при взрыве есть дети. Один ребенок уже эвакуирован на вертолете с места взрыва на станции метро "Сенная Площадь", его состояние крайне тяжелое. Еще двое детей ожидают госпитализации.
В Петербурге на станции "Технологический институт" произошёл взрыв в вагоне метро. pic.twitter.com/vx3PoLbCgJ— Лентач (@the_lentach) 3 апреля 2017 г.
Напомним, два взрыва прогремели днем в понедельник, 3 апреля, на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, жертвами инцидента стали шесть человек, еще несколько десятков пассажиров получили травмы различной степени тяжести. У большинства пострадавших осколочные ранения. Как заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, травмированы около 50 человек.
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