Взрыв в Петербурге официально признали терактом

Прокуратура Санкт-Петербурга официально признала взрыв в городской подземке терактом. Правоохранители работают над минимизацией последствий трагедии.

О трагедии высказался начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации прокуратуры Санкт-Петербурга Александр Куренной. По его словам, взрыв следует квалифицировать как теракт.

"В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта, и также выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен", – цитирует его Russia Today. По его словам, на месте происшествия находится прокурор города Сергей Литвиненко – он координирует работу правоохранителей.

Как писали Dni.Ru, расследование происшествия было взято на особый контроль. В Санкт-Петербург вылетели специалисты антитеррористического управления ФСБ, передает Life.ru. Кроме того, на место трагедии направлена группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. По предварительным данным, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 50 человек, около десяти погибли.

в питере взрыв в метро pic.twitter.com/0YQzOk4v8I — максим кононенко (@kononenkome) 3 апреля 2017 г.

В больницы города попали порядка 25 человек. Среди них – один несовершеннолетний.