В центре Москвы подрались 15 человек

В Лаврушинском переулке произошла массовая драка с участием 15 человек. Двое получили ножевые ранения и были госпитализированы, передает Life.ru.
По предварительным данным, потасовку устроили собственники жилья и не желавшие съезжать квартиросъемщики, к ним присоединился охранник. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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