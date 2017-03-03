В центре Москвы подрались 15 человек

В Лаврушинском переулке произошла массовая драка с участием 15 человек. Двое получили ножевые ранения и были госпитализированы, передает Life.ru.

По предварительным данным, потасовку устроили собственники жилья и не желавшие съезжать квартиросъемщики, к ним присоединился охранник. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.