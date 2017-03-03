В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины

В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы обнаружено тело мужчины. Труп с гнилостными изменениями нашли прохожие, сообщает "Газета.ru".

Тело отправлено в морг для установления причины и давности смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.