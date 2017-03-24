Странные ошибки охранника Вороненкова

Телохранитель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова подвергся резкой критике после появления видео убийства политика. Эксперты изучили опубликованные кадры и пришли к выводу, что охранник не сделал все возможное для спасения шефа.

Об ошибках в поведении телохранителя рассказал ветеран спецподразделения "Альфа" Игорь Шевчук. По его словам, действия охранника сложно назвать профессиональными.

"В те секунды, до огневого контакта, не было ощущения, что это телохранитель. Какой-то мужчина шел позади, подтянулся поближе", – цитирует Шевчука Life.ru. Эксперт отметил, что реакция телохранителя на извлечение оружия была запоздалой, что выдало в нем дилетанта.

Ветеран "Альфы" отметил, что охранник Вороненкова даже не смотрел по сторонам, из-за чего был похож на обычного прохожего. "Как только движуха рядом, надо оттолкнуть охраняемое лицо в сторону с линии огня. Там дистанция была, в ухо можно было залепить киллеру, срубить его", – добавил Шевчук. По его словам, у телохранителя были возможности спасти бывшего депутата Госдумы от пуль убийцы.

Странности в поведении охранника Вороненкова отметил и специалист по безопасности Юрий Зуевский. "Смотрите, ситуация какова: первый выстрел в жертву, получает пулю, падает, так сопровождение объекта не ведется. Ощущение, что два друга шли и ничего не ожидали", – заявил он.

Эксперт уточнил, что у телохранителя должен быть угол обзора в 180 градусов. "Надо оглядываться по сторонам", – подчеркнул Зуевский.

Важно отметить, что в руководстве Украины по другому оценивают поведение охранника Вороненкова при нападении. Так, советник главы МВД Украины Арсена Авакова Антон Геращенко предложил наградить телохранителя. "За то, что все-таки остановил киллера и дал возможность раскрыть преступление по горячим следам", – уточнил он в сообщении на своей странице в социальной сети Facebook.