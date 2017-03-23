Киллер поджидал Максакову

Супруга убитого в центре Киева 23 марта бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова должна была пойти вместе с мужем. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Согласно данным украинской генпрокуратуры, сначала Денис Вороненков собирался на встречу с бывшим коллегой, экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Затем он должен был отправиться в военную прокуратуру, где собирался дать показания по делу о государственной измене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

"Могу сказать, что жена чудом не пошла с ним", – цитирует Юрия Луценко "Газета.Ru". В свою очередь, Пономарев добавил, что "с высокой вероятностью они ожидали, что будут оба". "Потому что мы всегда встречались вдвоем с Денисом и Машей", – сказал политик.

Как писали Dni.ru, ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко завил, что Марии Максаковой угрожает смертельная опасность. Парламентарий отметил, что убийство Вороненкова было выгодно украинским спецслужбам и указывает на их провокацию.

Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия.

Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Киевская полиция говорит о заказном характере преступления. Президент Украины Петр Порошенко экстренно вызвал главу СБУ Василия Грицака, который прервал пресс-конференцию и выехал в администрацию президента.