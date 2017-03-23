Киллер поджидал Максакову
Согласно данным украинской генпрокуратуры, сначала Денис Вороненков собирался на встречу с бывшим коллегой, экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Затем он должен был отправиться в военную прокуратуру, где собирался дать показания по делу о государственной измене бывшего украинского президента Виктора Януковича.
"Могу сказать, что жена чудом не пошла с ним", – цитирует Юрия Луценко "Газета.Ru". В свою очередь, Пономарев добавил, что "с высокой вероятностью они ожидали, что будут оба". "Потому что мы всегда встречались вдвоем с Денисом и Машей", – сказал политик.
Как писали Dni.ru, ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко завил, что Марии Максаковой угрожает смертельная опасность. Парламентарий отметил, что убийство Вороненкова было выгодно украинским спецслужбам и указывает на их провокацию.
Киллер выстрелил в Вороненкова не меньше семи разhttps://t.co/LEdRpfHMyl#вороненков #украина pic.twitter.com/W7M0z2LUeJ— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 23 марта 2017 г.
Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия.
Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Киевская полиция говорит о заказном характере преступления. Президент Украины Петр Порошенко экстренно вызвал главу СБУ Василия Грицака, который прервал пресс-конференцию и выехал в администрацию президента.
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