Вдове Дениса Вороненкова Марии Максаковой угрожает смертельная опасность. Так считает депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

Парламентарий отметил, что убийство Вороненкова было выгодно украинским спецслужбам и указывает на их провокацию. Теперь, по словам Ревенко, смертельная опасность угрожает его супруге, оперной певице Марии Максаковой.

"Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый", – сказал Ревенко в эфире телеканала "Россия 24".

Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также смертельные ранения получил его охранник. Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленной охраной полиции, его перед гибелью успел ранить телохранитель Вороненкова.

Убийство произошло на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Есть информация, что Вороненков шел на встречу с еще одним российским экс-парламентарием Ильей Пономаревым, который также живет в Киеве.

По мнению секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, его охрана после убийства Вороненкова должна быть обязательно усилена.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поспешил заявить, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова связано с его показаниями по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Киевская полиция говорит о заказном характере преступления. Украинский лидер Петр Порошенко срочно вызвал главу СБУ Василия Грицака, который прервал пресс-конференцию и выехал в администрацию президента.