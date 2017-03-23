Максаковой угрожает смертельная опасность
"Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый", – сказал Ревенко в эфире телеканала "Россия 24".
Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также смертельные ранения получил его охранник. Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленной охраной полиции, его перед гибелью успел ранить телохранитель Вороненкова.
Убийство произошло на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Есть информация, что Вороненков шел на встречу с еще одним российским экс-парламентарием Ильей Пономаревым, который также живет в Киеве.
По мнению секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, его охрана после убийства Вороненкова должна быть обязательно усилена.
Киллер выстрелил в Вороненкова не меньше семи разhttps://t.co/LEdRpfHMyl#вороненков #украина pic.twitter.com/W7M0z2LUeJ— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 23 марта 2017 г.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко поспешил заявить, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова связано с его показаниями по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Киевская полиция говорит о заказном характере преступления. Украинский лидер Петр Порошенко срочно вызвал главу СБУ Василия Грицака, который прервал пресс-конференцию и выехал в администрацию президента.
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