Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос

В интернете появилось видео, на котором запечатлена Мария Максакова вскоре после известия о смерти мужа Дениса Вороненкова. Бледную и заплаканную певицу охранники буквально затолкали в автомобиль и повезли на допрос.

На короткой видеозаписи облаченную в черное Марию Максакову, опознавшую труп мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, сопровождает много мужчин. Силовики буквально затолкали бледную и заплаканную оперную диву в бронированный джип и повезли на допрос. Об этом стало известно со слов генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Сейчас следователь допрашивает жену потерпевшего. После пресс-конференции Пономарева уже принято решение об охране и Пономарева, и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ", – цитирует Луценко Life.ru.

Ранее прибывшая на место гибели мужа Мария Максакова, по утверждению очевидцев, буквально упала в обморок при виде мужа. Позже появилась информация, что Мария приняла решение сбежать из страны. В близком окружении певицы утверждают, что шокированная певица хочет уехать в Германию. Отметим, что у Максаковой есть немецкое гражданство.

Пока безутешная вдова не дает комментариев относительно страшной потери, высказалась ее мать Людмила Максакова. Причем ее слова более чем ужаснули репортеров. "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе Господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли", – заявила Максакова.

Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также смертельные ранения получил его охранник. Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленной охраной полиции, его перед гибелью успел ранить телохранитель Вороненкова.