Как утверждают некоторые СМИ, Мария Максакова ждет четвертого ребенка. Как сообщили в близком окружении артистки, она родит не в России, но и не на Украине.

О том, что опальная оперная певица Мария Максакова беременна, сообщили журналистам в близком окружении исполнительницы. "Мария очень волнуется за предстоящие роды. C российскими врачами связываться не планирует, хотя к ней у следствия претензий нет. Скорее всего, рожать она будет не в Киеве, где сейчас находится, а в Германии – она ведь имеет еще немецкое гражданство", – цитирует своего источника Eg.RU. Отметим, что сама Максакова пока не прокомментировала информацию о своем интересном положении.

Если сообщение о беременности певицы подтвердится, для Марии этот ребенок станет четвертым. В браке с Денисом Вороненковым Максакова воспитывает сына Ивана, которому нет еще и года. От предыдущих отношений у Марии подрастают сын Илья и дочь Людмила. Говорят, их отцом является главарь Братской группировки Владимир Тюрин (Тюря, Тюрик, Батя, Киномеханик). Журналисты ссылаются на интервью оперной дивы, данное журналу "Отдохни! Имена" и которое когда-то было размещено на ее официальном сайте, где Мария вспоминала, как Владимир красиво за ней ухаживал, влюбился, увидев по телевизору, и ради нее бросил все. Отметим, что Тюрин был на 19 лет старше артистки, и официально в браке, по заявлению певицы, они не состояли.

Осенью 2010 года Владимира арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и отмыванию денег. Однако зимой 2012 года Тюрина освободили из-под ареста, потому что он якобы отошел от криминальных дел и владеет только легальным бизнесом.

В конце марта 2015 года Мария Максакова расписалась в Кутузовском загсе с депутатом Денисом Вороненковым. В конце апреля того же года с певицей случилось несчастье – у нее случился выкидыш. По признанию артистки, это произошло из-за переживаний за мужа, которого обвиняли в мошенничестве.

Напомним,