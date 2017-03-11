В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов

В столице задержан налетчик, совершивший серию нападений на организации по выдаче микрозаймов. Подозреваемый врывался в офисы и, угрожая револьвером, забирал деньги, после чего скрывался, передает "Интерфакс".

По данным правоохранителей, мужчина, который оказался уроженцем ближнего зарубежья, ограбил девять организаций. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.