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Пассажиры спасли упавшую под поезд девочку

Фото: GLOBAL LOOK press/Mao Siqian
В Китае трехлетний ребенок угодил под поезд. Девочка провалилась в щель между платформой и составом – ей на помощь бросились десятки человек.
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Происшествие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как пассажиры достают девочку из-под поезда.

Известно, что состав должен был сдвинуться с места через минуту. Очевидцам происшествия удалось предупредить машиниста и спасти ребенка.

Автор: Евгений Мышко5 февраля 2017, 12:58

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