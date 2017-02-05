Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле Subaru
Очевидцы рассказали о страшной трагедии
Пассажиры спасли упавшую под поезд девочку
Происшествие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как пассажиры достают девочку из-под поезда.
Известно, что состав должен был сдвинуться с места через минуту. Очевидцам происшествия удалось предупредить машиниста и спасти ребенка.
Close call with #death: 3-year-old girl falls into gap between train and platform in Xi‘ning, NW China pic.twitter.com/l2a0zWKUDm— China Xinhua News (@XHNews) 5 февраля 2017 г.
Певца подвели слишком узкие брюки или отсутствие нижнего белья
Она подчеркнула, что это было не спонтанное решение
Известный исполнитель попал под санкции еще в 2013 году
Порядка десяти человек бросились на помощь ребенку