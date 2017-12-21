Помощник премьера Украины оказался "шпионом из России"

Служба безопасности Украины (СБУ) поймала в Киеве "агента российских спецслужб". Им оказался помощник премьер-министра страны Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

Госслужащий был задержан на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Задержание прокомментировала его супруга. Она считает, что происходящее — "бред и сюрреализм". Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как утверждают силовики, Ежов собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины с помощью специального оборудования. Спецслужбы заинтересовались Ежовым уже давно. В последнее время госслужащий за ним пристально наблюдали, передает РИА ФАН.

По данным СБУ, чиновника якобы завербовали российские спецслужбы. Это произошла, как заявляют в ведомстве, когда Ежов находился заграницей, сообщает телеканал "112 Украина".

Работая в секретариате правительства Украины, Станислав Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Перед этим он работал в посольстве страны в США, а также в Администрации президента Украины.

В Сети появилось и видео с задержанным "шпионом из России". Ролик, на котором чиновника под руки ведут двое сотрудников спецслужб, на YouTube опубликовал телеканал "Прямой".