Найдено завещание зарезавшего учителя студента

Столичные следователи обнаружили документ, в котором студент Андрей Емельянников объясняет жестокое убийство преподавателя в колледже. В записке молодой человек обращается к своему старшему брату.

Родственник злоумышленника даже не мог подумать, что когда-нибудь станет адресатом такого послания. Такое завещание мог составить только человек, страдающий серьезным психологическим расстройством, считает он.

"Я свалил. Монитор и… (далее идет перечисление аккаунтов в онлайн-играх, в прохождении которых преуспел Андрей. – Прим. ред.) оставляю тебе. С компьютером разберетесь сами", – пишет студент. Далее молодой человек объясняет, что толкнуло его на убийство.

"Люди – ******, а человечество не может жить в мире само с собой", – считает Емельянников. Оказывается, студент давно разочаровался в современном обществе. Его не устраивали действующие порядки и необходимость работать по графику 5/2, передает сайт "Московский Комсомолец".

В Москве студент Андрей Емельянников на своей странице в соцсети выложил селфи с трупом убитого преподавателя pic.twitter.com/hWzUGWW7nD — OleG (@drujokrichi77) 1 ноября 2017 г.

Напомним, резонансное убийство произошло в Москве днем 1 ноября. По предварительным данным, студент Андрей Емельянников напал с ножом на преподавателя колледжа в перерыве между занятиями.

Педагог от полученных травм скончался на месте. Злоумышленник был найден мертвым рядом с трупом жертвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.