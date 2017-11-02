Стрелок на машине инвалида устроил разборки на дороге в Москве

Утром 2 ноября на Ленинградском проспекте на севере Москвы произошел дорожный конфликт, закончившийся стрельбой, передает "Газета.ru". В крайней левой полосе со скоростью 90-95 километров в час ехал 29-летний водитель. Сзади его нагнал внедорожник с наклейкой "Инвалид" на заднем стекле и стал требовать уступить дорогу. "Начал хулиганить – мигать фарами, подрезать. Я решил на всякий случай перестроиться правее. Когда он поравнялся со мной, то прямо на ходу выстрелил в боковое водительское стекло", цитирует "Московский Комсомолец" пострадавшего. Пуля пробила стекло. Пострадавший успел закрыть лицо руками, поэтому получил ранение в кисть. Он успел записать номера машины и сообщил их полицейским. Стрелка вызвали на допрос.