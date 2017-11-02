В Москве у безработного угнали Mercedes за 4 млн

С подземного паркинга на Мосфильмовской улице на западе столицы был похищен автомобиль Mercedes-Benz ML 63 AMG, передает агентство городских новостей "Москва". Пострадавшим оказался безработный мужчина 1983 года рождения.
Размер материального ущерба оценивается в три миллиона 850 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Актер разразился матерной поэмой
Артистка высказалась о поступке мужа
Безутешная женщина поддержала инициативу
Приятель артиста прокомментировал слухи