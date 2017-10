Рак мозга убил знаменитого музыканта

Он написал, что музыкант страдал от онкологии последние три года. За больным ухаживали мать и младший брат. По словам Касса, родственникам это было только в радость. Он призвал всех делиться печальной новостью. "Я так горжусь своим братом, он смог добиться так много за свою короткую жизнь!" – написал Касс.

Мэйджор Эйс был участником популярного по всему миру объединения грайм исполнителей Pay As U Go Cartel. Они считаются основоположниками жанра, который является наиболее популярной разновидностью рэпа в Великобритании. Для многих артистов Люк Монеро был наставником. Они выражают соболезнования родным и близким покойного.

"Покойся с миром, брат. Ты собрал нас всех вместе. Когда-нибудь мы снова увидимся. Спасибо, что показал мне путь", – пишет его коллега по сцене Wiley. Соболезнования по поводу смерти артиста выразили и фанаты, сообщает "Газета.ru".

Rest in peace my brother Major Ace. I don't wanna believe the news thoughts and prayers are with his family right now.