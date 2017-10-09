Рак мозга убил знаменитого музыканта

В Великобритании от рака мозга умер один из идеологов жанра грайм Люк Монеро, более известный как Мэйджор Эйс. Об этом его брат Касс сообщил в социальных сетях.

Он написал, что музыкант страдал от онкологии последние три года. За больным ухаживали мать и младший брат. По словам Касса, родственникам это было только в радость. Он призвал всех делиться печальной новостью. "Я так горжусь своим братом, он смог добиться так много за свою короткую жизнь!" – написал Касс.

Мэйджор Эйс был участником популярного по всему миру объединения грайм исполнителей Pay As U Go Cartel. Они считаются основоположниками жанра, который является наиболее популярной разновидностью рэпа в Великобритании. Для многих артистов Люк Монеро был наставником. Они выражают соболезнования родным и близким покойного.

Публикация от Cass superstar (@cass_superstar) Окт 8 2017 в 12:19 PDT

"Покойся с миром, брат. Ты собрал нас всех вместе. Когда-нибудь мы снова увидимся. Спасибо, что показал мне путь", – пишет его коллега по сцене Wiley. Соболезнования по поводу смерти артиста выразили и фанаты, сообщает "Газета.ru".

Rest in peace my brother Major Ace. I don't wanna believe the news �������� thoughts and prayers are with his family right now. — DJ Target (@DJTarget) 8 октября 2017 г.

Напомним, жанр грайм зародился в Великобритании в начале 2000-х. Он характеризуется темпом около 140 ударов в минуту, минималистичным брейкбитом с ярко выраженными малыми барабанами, "консольными" футуристическими электронными звуками и глухими раскатистыми басами. Сначала грайм считали примитивным и некачественным, "дешевым рэпом". Однако со временем он завоевал свою нишу и признание аудитории. Так, трек Эйса под названием Champagne Dance долго был лидером чартов во всей Англии в 2002 году.